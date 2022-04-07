Son Dakika... Bahçeli'den 'seçim anketi' açıklaması: 'CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz?'
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Araştırma şirketlerinin düzenlediği anketlere tepki gösteren Bahçeli, "Bahçeli, "Alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz?" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçim anketleriyle ilgili konuşan MHP lideri, "Devamlı hale gelen algı operasyonları ile kamuoyunda partimizin gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz? Bu anketçilere umut bağlayan siyasetçilere bizim ölümüz bile sizin dirinizi yerle yeksan eder" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Dün haklıydık, bugün haklıyız, yarın da haklı çıkacağız. Buna karşılık hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle, hakikatimizi inkar edenlerle hem bu dünyada hem mahşerde mutlaka hesaplaşacağız. MHP, yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını ileri sürenler akıl dağılması yaşayan münafıklar korosudur. Devamlı servis edilen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğin, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Lejyoner anketçilere, siyasi işbirlikçilerine diyorum ki bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz bile olmayacaktır.
- Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Gönlümüze kuşku düşürmek kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz. Biz aziz milletimize şüphesiz inanıyor ve güveniyoruz. Biz Türk Milleti'ni canımızdan aziz biliyoruz. Durduğumuz yer doğrudur, baktığımız doğrudur, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk vatanıdır. MHP bugün çok daha güçlü, çok daha şuurludur. Gelecek Cumhur İttifakı ile birlikte MHP'dedir.
- Günümüz şartlarında savaşların çehresi, çatışmaların çerçevesi, köklü değişimlere uğramıştır. İnsanlık tarihinde uzun barış dönemlerinin yalnızca küresel dengenin kurulduğu zaman olduğu görülmektedir. Tarih boyunca değişmeyen kural şudur. Bir devletin rakiplerine karşı aşırı derecede silahlanıp tehdit odağı haline gelmesi savaş riskini de beraberinde getirmiştir.
- Öyle bir dönemdeyiz ki kara propagandalar çatışmaların önündedir. Savaşların yönünü tayin edecek düzeydedir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bunu çok açık görmek mümkündür. Son günlerde Ukrayna’nın Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesine ilişkin haberlerin sağanak halinde gündeme yansıması her açından incelenmeye muhtaç bir meseledir." Katliam iddialarının İstanbul’da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması, ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgâhtır.
MUHALEFETİ HEDEF ALDI
- CHP’nin ne dediği, İP’in neyi üfürdüğü, diğer zillet partilerinin hangi yalanlara başvurduğu önemsizdir. Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye’den başka hizmet eden ikinci bir ülke görülmemiştir.
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır. Güvenlik ve diyalog açıkları günden güne genişlemektedir. Türkiye bütün karşı çıkışlara, yıldırıcı politikalara rağmen barıştan sapmayacağını göstermiştir.
- Buça olayından sonra görüşmelerin nasıl sürdürüleceği kısa sürede belli olacaktır. Putin ya da Zelenski’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelerek el sıkışıp bu savaşa son vermeleri beklentimizdir.
- Kimlerin stratejik kazançlar elde ettiği artık gizlenemez boyutlardadır. Ülkemiz kendi güvenliği ve dünya güvenliği için çabalamaktadır."
- Dünya dünya olur ama dünya Türksüz olamaz. Bir başka ele alınması gereken siyasi gelişme Macaristan’da yaşanmıştır. Başbakan Orban liderliğinde kurulmuş ittifak, muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmış, AB’nin engellerini aşma becerisini göstermiş ve 4. defa seçimlerde zafer kazanmıştır.
- Dış desteklerin işe yaramadığı, başkalarına kurşun askerlik yapanların sonunun iyi olmadığı Macaristan örneğiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Ümit ve temenni ederim ki içimize yuvalanan zillet ittifakının Macaristan’a bakıp sonuç çıkarması ve ders almasıdır.
- Türkiye’nin geleceğini iş birlikçiler değil iffet, ilke ve irade sahibi Cumhur İttifakı tayin edecektir.
HAYAT PAHALILIĞI AÇIKLAMASI
- Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, ‘bittik, tükendik, perişan olduk’ masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez. Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikâyet ve sızlanmalar da görülebilir ama bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu günlere ulaşmak için sabırla, metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur."
HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR
- CHP’nin, İP’in ve diğer güdümlü zillet partilerinin küresel ekonomideki sarsıntıların Türkiye’ye yansımasından rant devşirme gayesi ve bunu istismar etme hırsları hastalıklı bir siyasettir.
- Türk milleti hangi geceyi görmüştür de sabahına çıkamamıştır? Türkiye hangi sorunlara muhatap olmuştur da bunu çözme feraseti sergileyememiştir?
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu haksız ve hayasız eleştiriden başka bugüne kadar ne yapabilmiş, hangi yaraya merhem olabilmiş, taş üstüne taşı ne zaman koyabilmiştir?
- Acıda yoklar, tasada yoklar, sevinçte yoklar, mücadelede yoklar, fedakarlıkta yoklar, ahlakta yoklar, millikte yoklar, Türkiye’nin hak ve çıkarlarını savunmakta hiç yoklar. Ancak yalan oldu mu varlar, talan oldu mu yarıştılar, iftira oldu mu meydandalar, sahtelik ve yüzsüzlük oldu mu rekor üstüne rekor kırarlar.
- Bakarsınız Kobani’ye selam salarlar, bakarsınız PKK/YPG’ye arka çıkarlar, sonra da dönüp biz Kuvayı Milliye’yiz deyip kafalarına geçirdikleri kalpakla fotoğraf verirler.
- Bu zillet taifesine sesleniyorum, kalpak da taksanız, fistan da giyseniz, masaya da otursanız sizi bekleyen akıbetten, sizin yolunuzu gözleyen mağlubiyetten kurtulamayacaksınız.
- Cumhur'un iradesinden asla kaçamayacaksınız. CHP’si, İP’i, HDP’si ve alayı birden Sorosçu Kavala’yla yatıp kalkıyorlar, terörist Demirtaş’ı cezaevinden çıkarmayı planlıyorlar.
- Teröristi serbest bırakacağız diyen Kılıçdaroğlu, sorarım sana, gazileri içeri mi tıkacaksın? Şehitlerimizin kemiklerini mi sızlatacaksın? Terörle mücadeleyi mi keseceksin? Türkiye’yi peşinde sürüklendiğin küresel siyaset ve cinayet baronlarına peşkeş mi çekeceksin?
- Sayın Kılıçdaroğlu, sen aslında çift kişiliksin, birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi de aydınlıkta gafilsin.
- CHP, HDP ile canciğer kuzu sarması, aynı yumurta ikizidir.
- Ne tuhaftır ki, İP’in başkanı da terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala’nın hukuki süreçlerini şaibeli olarak görüyormuş. Bir teröristin, bir ajanın cezaevinde olmasını, dolambaçlı yollarla adalet ve hukukun olmadığına yormuş.
- Dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li bir milletvekilinin yasa dışı yollardan Suriye’ye geçtiği, terörist arkadaşlarına sığındığı, buna da hiç kimseden ses çıkmadığı anlaşılmaktadır. CHP kuzuların sessizliğine gömülmüştür. İP deseniz, o zaten üç maymunu oynamakla meşguldür.
- Hukuken ve ne acıdır ki, TBMM üyesi olan bir şahsın terör örgütüne doğrudan katılması üzerine yapılması gereken ilk iş, bu kadının milletvekilliğinin derhal düşürülmesidir.
- Biz TBMM’de terörist ve terör örgütü sempatizanı görmek, seslerini duymak, aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz.
- Bir tarafta milletvekili maaşı alıp, diğer tarafta terör kamplarına kaçmak hainliktir.
- Sayın Kılıçdaroğlu neyi bekliyorsun, neden susuyorsun, haydi bunu da eleştir?
- Mertsen bu rezalete de tepki göster? Sadece dokunulmazlığı kaldırılmış bir milletvekilinin PKK/YPG’nin arasında ne aradığını, ne yaptığını, Suriye’ye nasıl geçtiğini yürekliysen sor, adamsan üstüne git?
- Bu vatanın ekmeğini yiyip devletten maaş alanların düşman saflarına irtica etmeleri, buna destek verilmesi, bu kepazeliğe göz yumulması şerefsizlik değildir de nedir?
- Siyasi dolandırıcılığın, siyaset kalpazanlığının hakim olduğu bir düzende, gerçeği haykırmak, maskeleri indirmek iftihar edeceğimiz Ülkücü bir erdemdir.
- Islanmışın yağmurdan pervası olmaz. İhanetin de milli duruşun karşısında ayakta kalması söz konusu olamaz. Türkiye işin aslında siyaset vasıtasıyla çok ciddi bir tehdit altındadır. Tehdidin adı zillet ittifakıdır. Tehdidin bileşenleri, CHP, İP, HDP ve diğer vagon partilerdir.
- 2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde doğru ile yanlış, hak ile batıl, sadakat ile sahtelik, millet ile zillet, istiklal ile ihanet arasında bir tercih yapılacaktır."
Video Haberler
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
- 'Al yazmalım' anıtında mahsur kaldı
- 'Pencere yöntemi' ile dolandırıcılık iddiası
- 'Kamyonetle' dolaşıp uyuşturucu sattılar
- İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Üzerinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalandı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede
- Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Firari CEO'dan 'ilginç' talep
- Apartmandan gitmeleri için imza toplanmıştı
- 'Yeni bir operasyon denemesi mi?'
- Merkez Bankası, KİT'lere döviz satışını kıstı
- Erdoğan’dan ‘acele kamulaştırma’ kararları
- 'Erdoğan'a hakaret' davasında ABD'nin cevabı beklenecek
- Onaylanan Yerli Malı Belgesi sayısı yüzde 3 azaldı
- Çiğli’de emekçiler greve çıktı
- Meteoroloji uyarmıştı, 'Nisan yağmurları' başlaşladı
- Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor