Son Dakika... Bahçeli'den 'seçim anketi' açıklaması: 'CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz?'

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:41

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçim anketleriyle ilgili konuşan MHP lideri, "Devamlı hale gelen algı operasyonları ile kamuoyunda partimizin gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz? Bu anketçilere umut bağlayan siyasetçilere bizim ölümüz bile sizin dirinizi yerle yeksan eder" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün haklıydık, bugün haklıyız, yarın da haklı çıkacağız. Buna karşılık hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle, hakikatimizi inkar edenlerle hem bu dünyada hem mahşerde mutlaka hesaplaşacağız. MHP, yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını ileri sürenler akıl dağılması yaşayan münafıklar korosudur. Devamlı servis edilen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğin, inişe geçtiğini yazan, çizen ve açıklayan kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Lejyoner anketçilere, siyasi işbirlikçilerine diyorum ki bizim ölümüz bile sizin dirinizi, sizin hepinizi, sizin topunuzu yerle yeksan etmeye yetecektir. 2023 Haziran ayında sokağa çıkacak yüzünüz bile olmayacaktır.



Hiç kimse yalan anketlerle bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz, ufuk çizgimize karanlık perde çekemez. Gönlümüze kuşku düşürmek kimsenin harcı olamaz. Biz kendimizden eminiz. Biz aziz milletimize şüphesiz inanıyor ve güveniyoruz. Biz Türk Milleti'ni canımızdan aziz biliyoruz. Durduğumuz yer doğrudur, baktığımız doğrudur, doğrulduğumuz bereketli toprak Türk vatanıdır. MHP bugün çok daha güçlü, çok daha şuurludur. Gelecek Cumhur İttifakı ile birlikte MHP'dedir.



Günümüz şartlarında savaşların çehresi, çatışmaların çerçevesi, köklü değişimlere uğramıştır. İnsanlık tarihinde uzun barış dönemlerinin yalnızca küresel dengenin kurulduğu zaman olduğu görülmektedir. Tarih boyunca değişmeyen kural şudur. Bir devletin rakiplerine karşı aşırı derecede silahlanıp tehdit odağı haline gelmesi savaş riskini de beraberinde getirmiştir.



Öyle bir dönemdeyiz ki kara propagandalar çatışmaların önündedir. Savaşların yönünü tayin edecek düzeydedir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bunu çok açık görmek mümkündür. Son günlerde Ukrayna’nın Buça şehrinde yaşandığı iddia edilen sivil ve masum insanların katledilmesine ilişkin haberlerin sağanak halinde gündeme yansıması her açından incelenmeye muhtaç bir meseledir." Katliam iddialarının İstanbul’da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması, ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgâhtır.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

CHP’nin ne dediği, İP’in neyi üfürdüğü, diğer zillet partilerinin hangi yalanlara başvurduğu önemsizdir. Dünya üzerinde savaşın durmasına, silahların susmasına, masumların hayatta kalmasına Türkiye’den başka hizmet eden ikinci bir ülke görülmemiştir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır. Güvenlik ve diyalog açıkları günden güne genişlemektedir. Türkiye bütün karşı çıkışlara, yıldırıcı politikalara rağmen barıştan sapmayacağını göstermiştir.

Buça olayından sonra görüşmelerin nasıl sürdürüleceği kısa sürede belli olacaktır. Putin ya da Zelenski’nin İstanbul ya da Ankara’da bir araya gelerek el sıkışıp bu savaşa son vermeleri beklentimizdir.

Kimlerin stratejik kazançlar elde ettiği artık gizlenemez boyutlardadır. Ülkemiz kendi güvenliği ve dünya güvenliği için çabalamaktadır."

Dünya dünya olur ama dünya Türksüz olamaz. Bir başka ele alınması gereken siyasi gelişme Macaristan’da yaşanmıştır. Başbakan Orban liderliğinde kurulmuş ittifak, muhalif 6 partinin ittifakını ters köşeye yatırmış, AB’nin engellerini aşma becerisini göstermiş ve 4. defa seçimlerde zafer kazanmıştır.

Dış desteklerin işe yaramadığı, başkalarına kurşun askerlik yapanların sonunun iyi olmadığı Macaristan örneğiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Ümit ve temenni ederim ki içimize yuvalanan zillet ittifakının Macaristan’a bakıp sonuç çıkarması ve ders almasıdır.

Türkiye’nin geleceğini iş birlikçiler değil iffet, ilke ve irade sahibi Cumhur İttifakı tayin edecektir.

HAYAT PAHALILIĞI AÇIKLAMASI

Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, ‘bittik, tükendik, perişan olduk’ masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez. Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikâyet ve sızlanmalar da görülebilir ama bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu günlere ulaşmak için sabırla, metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur."

HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR