Son dakika... Bakan Gürlek duyurdu: Rojin Kabaiş soruşturması için ekip kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cesedi göl kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında 'olumlu gelişmeler olabileceğini' belirtti.

"CEP TELEFONUNU ÇÖZERSEK..."

Telefonun çözümü için Türkiye'de yerli bir ekip kurulduğunu açıklayan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz."

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Toplumda hassasiyet oluşturan bir alandı. Biz faili meçhulleri araştırma komisyonu kurduk. Umut Altaş'ın iadesi için kırmızı bülten çıkardık. Önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, iadesini bekliyoruz. Bence olayı çözecek kişi.