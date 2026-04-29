Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: 'Olayı çözecek kişi Umut Altaş'

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası olan Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın akıbeti ve yürütülen çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, GÖZLER ABD’DE

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında başşüpheli olarak değerlendirilen Zaynal Abarakov’un (ismini değiştirerek Umut Altaş olan) yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Altaş’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Şu an ABD makamlarıyla temas halindeyiz. Dosyanın hassasiyetini ve önemini ilgili ülke yetkililerine en net şekilde aktardık. Süreci titizlikle takip ediyoruz."

"OLAYIN EN YAKIN TANIĞI"

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili sis perdesini aralayacak ismin Altaş olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" diyerek soruşturmanın merkezindeki isme işaret etti.