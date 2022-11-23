Son Dakika... Bakan Koca duyurdu: Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'ndeki skandala ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunu açıkladı.

Koca paylaşımında, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı" dedi.

"Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi" ifadelerini kullanan Koca, "Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir" diye konuştu.

Koca şunları kaydetti:

"Sağlık Meslekleri Kurulu'nun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

TOKAT’TA faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen CEZALAR Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2022

Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri infiale yol açmıştı. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülenmişti.