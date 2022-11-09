Son Dakika... Bakan Kurum'dan ilk evim işyerim açıklaması: Tarih verdi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıl sonuna kadar 60 bin konutun tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Ailelerimimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek" dedi.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493’ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" dedi.