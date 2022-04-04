Son Dakika: Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye ihracatının 2021 yılında yakaladığı ivmeyi bu yıl da devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de mart ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı. Mart ayında ithalat 30,9 milyar dolarak gerçekleşti. Bakan Mehmet Muş, mart ayı ihracatının en yüksek mart ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti. Bakan Muş, yıllık bazda güçlü ihracat performansının ortaya koyulduğunu açıkladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Mart ayında enerji ithalatı yıllık yüzde 156 arttı.



