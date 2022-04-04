Son Dakika: Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artışla 22.7 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye ihracatının 2021 yılında yakaladığı ivmeyi bu yıl da devam ettiğini açıkladı.
Türkiye'de mart ayında ihracat yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı. Mart ayında ithalat 30,9 milyar dolarak gerçekleşti. Bakan Mehmet Muş, mart ayı ihracatının en yüksek mart ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti. Bakan Muş, yıllık bazda güçlü ihracat performansının ortaya koyulduğunu açıkladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Mart ayında enerji ithalatı yıllık yüzde 156 arttı.
Video Haberler
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Şubat brüt prim üretiminde yüzde 73 artış
- İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü
- Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu
- 'AKP iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranı'
- Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması
- Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- Sivas'taki patlamanın sır perdesi aralanıyor
- 64. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
- '3 AKP’li bakan bir araya gelemiyor'