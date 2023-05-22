Son Dakika... Bakan Özer açıkladı: Okulların kapanacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:12

TRT Haber'e konuk olan Bakan Özer, okulların kapatılma tarihi açıkladı. 16 Haziran'da okulların kapanacağını belirten Özer, uzatma yapılmadığını söyledi.

Deprem bölgesindeki telafi eğitim programının 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıklayan Bakan Özer, 'Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek' dedi.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ettiğini de paylaşan Özer, 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptığını söyledi.

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"Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı" diyen Bakan Özer, 'Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı. 20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.' açıklamasını yaptı.