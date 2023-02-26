Son Dakika... Bakan Özer: Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:47
Son Dakika... Bakan Özer: Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer şu bilgiyi paylaştı:

"Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."


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