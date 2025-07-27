Son Dakika... Bakan Yumaklı'dan flaş orman yangınları açıklaması: '4 yangın devam ediyor, 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yumaklı şunları söyledi:

"Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat...

Bursa'da dün önce Harmancık Orhaneli mevkisinde, ardından da Kestel ilçesinde iki ayrı yangın çıkmıştı. Öğlen yaptığımız açıklamada Harmancık Orhaneli yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple, gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız.

Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Ancak bunlar içinde bir yandan küçük tütmelerin ve rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Onlar için de tam kontrol söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz.

Gün içerisinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, yine 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Hava karardıktan sonra da her zaman olduğu gibi gecenin verdiği o dinginlikte arkadaşlarımız daha fazla yere ulaşarak soğutma çalışmalarına devam edecekler.

BURSA'DA 3 BİN 515 YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık Mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca ve Gedikler Mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı.

Karabük Safranbolu'da durumun biraz daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ancak bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada yeni bir alevlenme oldu. Hakikaten en son alana bile ulaşmadan biz 'Burayı tam kontrol ettik' demeyeceğiz. Buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyyonlar, vadiler ve hava şartları ekiplerimizin işini zorlaştırıyor. Çok ciddi bir sis ve duman bulutu uzunca süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor. Ancak gün boyu buraya da 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve bin 386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler.

Kahramanmaraş ve Onikişubat, burada enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık, kayalık zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle birlikte mümkün olduğu kadar ulaşacağız ancak yine diğerlerinde olduğu gibi tedbiri elden bırakmayacağız."

Yumaklı Bursa ve Karabük başta olmak üzere yurt genelindeki yangın söndürme çalışmalarında fedakarca görev yapanlara ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Akdeniz kuşağındaki ülkelerde de benzer problemler yaşandığını söyleyen Yumaklı, orman yangınlarına müdahale konusunda dezenformasyonlar olduğunu ifade etti. Yumaklı, "Onlara cevap vermeyeceğiz, bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman itibar etmeyeceğiz, işimize odaklanacağız" dedi.

"TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA LİDERİ"

Yumaklı, "Türkiye ağaçlandırmada Avrupa lideri. Yanan alanlar ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Maalesef çok speküle edildiği için söylüyorum, yanan alanlarla ilgili Anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması da mümkün değil. Her şeyi geri getirebiliriz ama hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. yitirdiğimiz canlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.