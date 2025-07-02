Son dakika... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: 6 noktadaki yangınlar tamamen kontrol altında!

Türkiye genelinde cuma gününden bu yana çıkan irili ufaklı 342 orman yangınına karşı tam bir savaş var.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu açıkladı.

Yumaklı, tamamen kontrol altına alınan yangınları paylaştı.

6 NOKTADA TAM KONTROL SAĞLANDI

Yumaklı, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, 'Ormanın Kahramanları'nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda; İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir.

Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Yeşil Vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur. Bunun için hatırlatmalarımızı tekrar yapalım: Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım."