Son dakika... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Hatay Dörtyol'daki yangın kısmen kontrol altında

Hatay Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz
belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen
yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de
çalışmalara destek vermeye başladı.
Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz
belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede
büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya
hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.
Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele
edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini
vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi,
Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki
yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir"
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair
de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden
yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için
çalışmalar devam ediyor" bilgisini verdi.
İLK MÜDAHALE DÜN 16.30’DA YAPILDI
Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına, ekiplerin
16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla
müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun
mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına
aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla
sürdüreceğiz."