Son Dakika: Bakanlar durdurulamayan 'kira artışları' nedeniyle toplanıyor
Başta büyükşehirler olmak üzere pek çok yerde ev kiraları ikiye katlandı. Yaşanan durum, kiralara tavan fiyat uygulanmasını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında kira artışı toplantısı yapılacak.
Piyasadaki fahiş kira fiyatlarının ardından hükümet harekete geçiyor. Kira artışlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak.
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzeyde temsilcilere katılacak.
NE OLMUŞTU?
Kira zamlarının ardından tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde. Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.
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