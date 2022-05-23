Çevre Bakanlığı kiralık araç sözleşmesinde başlangıcı üç ay geriye taşıdı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki “ihale skandalları”na bir yenisi eklendi. “Doğa düşmanı” araçlar kiralayan, “çevre dostu” taşıtlar için “yarış arabası özellikleri” isteyen bakanlık, şimdi de “geriye dönük” ihale açtı.

ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “sıfır emisyon” hedefinin tersi yönündeki araç kiralama ihaleleriyle dikkat çekti. Erdoğan’ın, Haziran 2021’de imzaladığı “tasarruf” genelgesini de dikkate almayan bakanlık, kullandığı kiralık araç sayısını artırmak için açtığı son ihalenin şartnamesinde yeni bir skandala imza attı. İklim Değişikliği Başkanlığı’nın 13 Mayıs’ta duyurusunu yaptığı, “şoförlü taşıt kiralama işi” başlıklı ihalenin şartları, Kamu İhale Yasası’na aykırı işlemi ortaya koydu. Duyuruya göre, başkanlık, 30 Mayıs’ta yapacağı ihalede sürücüleriyle birlikte yedi taşıt kiralayacak. Şartnamede araçların kullanıma gireceği tarihin ihalenin üç ay öncesi, yani 1 Mart olduğu görülüyor.

MEVZUATA AYKIRI

Kamu işleyişinde mümkün olmayan “geriye dönük” ihale ilanındaki ayrıntılar, tarihlerin “sehven” yazılmış olması olasılığını da ortadan kaldırıyor. Şartnamede, “Hizmet alımı, 1 Mart 2022- 31 Aralık 2022 (10 Ay) tarihleri arasını kapsayacaktır” ifadelerine yer veriliyor. Hizmetin başlangıç tarihine yönelik, “1 Mayıs 2022” tarihine de işaret ediliyor. Kiralanacak araçların renklerine kadar ayrıntılı tanımlamaların yapıldığı “geriye dönük” tarihli şartname, 1 Mart itibarıyla kullanılmaya başlanan araçlar için “sonucu belli olan” ihalenin “usulen yapıldığı” olasılığını kuvvetlendiriyor. Mevzuata göre, ihale sonuçlanıp itiraz süresinin dolmasının ardından yükleniciyle sözleşme imzalanıyor. Yüklenici de hizmeti bu tarihin ardından idareye sunmaya başlayabiliyor.

KAPSAM DIŞI KALDI

Kuruluş amacı “iklim değişikliğiyle mücadele” olan İklim Değişikliği Başkanlığı, söz konusu şartnamede sıralanan teknik özelliklere göre çevre dostu olmadığı bilinen dizel yakıtlı araçları tercih ediyor. Dokumanda yakıt tipi bilgisine yer verilmezken, bir otomobil markasının ürettiği “dizel motor modeli” işaret ediliyor. Çevreye daha az zararlı olduğu bilinen LPG ve CNG yakıt kullanan araçlar kapsam dışı bırakılıyor.

ÇEVRE DOSTU DİYE F1 ARACI İSTEDİ

Cumhuriyet, Aralık 2021’de “Doğa düşmanı” Çevre Bakanlığı” manşetiyle bakanlığa bağlı il müdürlüklerinin yüzlerce araç kiralamak için açtığı ihalelerde “çevre dostu” araçları kapsam dışı bıraktığını gündeme getirdi. Bakanlığın Şubat 2021’de hibrit araç kiralamak için çıktığı ihalede “sadece Formula1 araçlarında bulunan özelliklerin” şart koşulduğunu ve bu nedenle kimsenin ihaleye katılamadığını Cumhuriyet, “Bakanlıktan yarış arabası ihalesi” manşetiyle duyurdu.