Son dakika... Bakırköy'de bomba patlatılacağı paylaşımıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... Sosyal paylaşım sitesindeki bir hesaptan Bakırköy'de bomba patlatılacağı paylaşımında bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 16:54
Son dakika... Bakırköy'de bomba patlatılacağı paylaşımıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından Bakırköy'de bomba patlatılacağına yönelik paylaşımla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından, Atatürk'e hakaret içerikli görseller ve çeşitli provokatif paylaşımlarda bulunduğu görülen hesapla ilgili yabancı uyruklu B.N, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

Yakalanan B.N, ifadesinde, "paylaşımı yapan kişinin yurt dışında yaşayan arkadaşı A.H. olduğu ve kendisinin bu hesapla bir ilgisinin bulunmadığını" savundu.

Yapılan araştırmada, A.H'nin ülkeye giriş çıkış kaydına rastlanmadı.


BAKırköy Bomba gözaltı

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