Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Balıkesir depreminde yaralanan 26 yurttaş taburcu edildi

Son Dakika... Balıkesir depreminde yaralanan 26 yurttaş taburcu edildi

28.10.2025 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Balıkesir depreminde yaralanan 26 yurttaş taburcu edildi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün akşam gerçekleşen Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yaralanan 26 yurttaşın tedavilerinin tamamlandığını ve yaralıların taburcu edildiğini açıkladı.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı.

Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde yurttaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı.

26 KİŞİ YARALANDI

Depremden etkilenen ve atama, düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 yurttaş hastanede tedavi gördü. Tedavilerinin ardından yaralılar, bugün taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir