Son Dakika... Balıkesir'in ardından Ankara'da deprem: Çevre illerde de hissedildi!

Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.33'te gerçekleşen depremin yerin 5.3 km derinliğinde olduğunu bildirildi.

AFAD 3.2 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'ın son depremler bilgisine göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan deprem 3,2 büyüklüğünde ve yerin 4,68 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Ankara'nın ilçelerinde paniğe neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."