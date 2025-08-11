Son Dakika... Balıkesir'in ardından Ankara'da deprem: Çevre illerde de hissedildi!

Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06.33'te gerçekleşen depremin yerin 5.3 km derinliğinde olduğunu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 11, 2025
CANKAYA (ANKARA) https://t.co/00IVyzqGUV
11.08.2025, 06:33:27 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
AFAD 3.2 OLARAK AÇIKLADI
AFAD'ın son depremler bilgisine göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan deprem 3,2 büyüklüğünde ve yerin 4,68 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Ankara'nın ilçelerinde paniğe neden olan deprem, çevre illerden de hissedildi.
YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 11, 2025