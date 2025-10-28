Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da son durum ne? Ali Yerlikaya'dan deprem bölgesinde açıklama: '4 bina yıkıldı, 26 kişi hafif yaralandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremde 26 kişinin hafif yaralandığını kaydeden Yerlikaya, can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

4 ÜZERİ 12 ARTÇI

Depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini bildiren Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depremde 4 binanın yıkıldığını bildiren Yerlikaya, bunlardan 3'ünde yaşayan kimse olmadığını bildirdi. Yerlikaya, diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlk etapta müdahaleyle ilgili aksiyon alındı. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralandı. Şu ana kadar hepsi taburcu oldu. 112 Acil Çağrı merkezimize Sındırgı'da 507 çağrı alındı. 30'u hasar çağrısı. An itibariyle 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Valimiz sağ olsun bugün hasar tespitleriyle ilgili sabah çok erken vakitlerde çalışmalara başladı. Eğitime bir gün ara verildi. Depremin yıktığı 4 bina söz konusu. Bunlardan 3'ü içinde yaşam olmayan 10 Ağustos depreminde hasar alan binalar. Ayrıca 100 adet yaşam konteynerimizi ilçemize getirdik."

"AFAD DÜNYA MARKASI BİR TEŞKİLAT HALİNE GELDİ"

Depremin ardından 507 çağrı alındığını kaydeden Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olan ihbarlar olduğunu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"MÜTEVAZI OLMAYALIM..."

Türkiye'nin acil müdahale planında çok iyi durumda olduğunu savunan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Mütevazı olmayalım, şunu söyleyelim; Türkiye acil müdahale planı dinamik bir süreç, devamlı kendisini güncelliyor. AFAD dünya markası bir teşkilat haline geldi. Afet anı ve sonrasında yani müdahale anı ve iyileştirmede biz gerçekten fevkaladeyiz."