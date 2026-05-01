Son dakika... Başaran Aksu 1 Mayıs ablukasında gözaltına alındı

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerinde daha önce gözaltına alınan Başaran Aksu, bugün 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek için Mecidiyeköy'de sendikası üyeleriyle bir araya geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Taksim'e yürümek isteyen Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Başaran Aksu burada gözaltına alındı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Gözaltına alınmadan önce bir konuşma yapan Aksu, "Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Aksu, "Bizler onlarca kez 1 Mayıs'ta gözaltına alındık, hepsinden beraat ettik. Ortada suç yoktur, suç bu kuşatmanın kendisidir. Kuşatmayı açın Taksim'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.