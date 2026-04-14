Son dakika... Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

14.04.2026 17:12:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... 9 Nisan'da tutuklanan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında "tahliye" kararı verildi.

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı bölgesinde acele kamulaştırma kararına karşı yürütülen protestolar sonrası tutuklanan Esra Işık’ın ardından, Umut-Sen Koordinatörü ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmış, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

Aksu ifadesinde şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır.”

TAHLİYE KARARI GELDİ

Son olarak bugün, Aksu için tahliye kararı verildi.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan Başaran Aksu'yu ziyaret etmişti. 

Bakırlıoğlu, Ankara’da faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin başlatacağı eyleme dikkat çeken Aksu’nun, dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurmuştu.

