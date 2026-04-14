Son dakika... Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi.

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı bölgesinde acele kamulaştırma kararına karşı yürütülen protestolar sonrası tutuklanan Esra Işık’ın ardından, Umut-Sen Koordinatörü ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmış, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

Aksu ifadesinde şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır.”