Son dakika... Başsavcılık duyurdu: Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlıklarına el konuldu!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıklarına el konuldu.

Bebek Otel’in sahibi Yıldırım’ın mal varlıklarına ‘kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle el konulması talep edildi. Savcılığın bu talebi 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce kabul edildi.

Böylelikle Bebek Otel ile birlikte Muzaffer Yıldırım’ın tüm mal varlığına el konuldu.

YILDIRIM'IN ÇALIŞANI "KONUŞMUŞTU"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Yıldırım hakkında mekâna gelen kişileri kayıt altına aldığı iddia edilmişti. Bebek Otel'e yapılan baskında pek çok kişinin üstünde yasaklı uyuşturucu madde çıktığı öne sürülmüştü.

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu, savcılık ifadesinde poker partilerini, katılan iş insanlarını ve oyunlarda tutulan defteri anlatmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

18 Aralık 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda sabah erken saatlerde çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda pop şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Operasyon sırasında hücre ve kan örnekleri almak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya figürü Cihan Şensözlü için de gözaltı kararı çıkarıldı; ancak bu kişiler baskın sırasında adreslerinde bulunamadı. Yine soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

30 Aralık 2025’te İstanbul’a dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındı. Subaşı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

28 Aralık’ta sabah saatlerinde yine İstanbul’daki çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi ve rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’nın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan Veyis Ateş, Ege Karataşlı ve Taner çağlı tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı.

Soruşturmanın dördüncü dalgası kapsamında 5 Ocak’ta gözaltına alınan 26 kişi, 6 Ocak sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

MUZAFFER YILDIRIM 8 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 19 kişi tutuklama, 3 kişi ev hapsi şeklinde adli kontrol, 4 kişi ise doğrudan serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, savcılığın tutuklama talebini kabul ederek 19 şüphelinin cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy’un da yer alması dikkat çekmişti.

Öte yandan Habertürk’te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.