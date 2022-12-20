Son Dakika: Batman’da bir esnaf, DEDAŞ personellerini silahla rehin aldı!

20 Aralık 2022 Salı, 12:53

Batman Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi'nde bulunan halı yıkama işletmesine kaçak elektrik kontrolü için giden 3 enerji şirketi çalışanı, iş yeri sahibi N.K. tarafından silahla rehin alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de takviye gönderildiği olay yerinde polisin iknasıyla N.K., 2 kişiyi serbest bıraktı.

REHİNEYİ BIRAKIP, TESLİM OLDU

Batman’da 3 enerji şirketi çalışanını rehin alan ve 2’sini serbest bırakan N.K. (41), İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın ikna çalışmasıyla silahını bırakarak teslim oldu.

N.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Vatandaşımızın bir iş yeri var. İş yerinden enerji şirketi ile ilgili küçük bir sorun yaşamışlar. Bunu sorun eden vatandaşımız, görevlileri rehin almak suretiyle bir eylem yapmış. Şu anda bir problem yok. Enerji şirketi ile irtibatlıyız. Vatandaşımızla görüştük. Sorun çözüldü. Rehine yok. Kendisi de teslim oldu. Yaralı da yok.”