Son Dakika... Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika gelişmesi... Batman’dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otobüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AA
21 Ekim 2022 Cuma, 19:24
Son Dakika... Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Batman'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4'ü ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına ait 21 AAK 73 plakalı yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde 21 BC 682 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


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