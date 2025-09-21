Son Dakika... Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçiliyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçim tarihi 21 Eylül 2025 Pazar günü olarak belirlenmişti.
Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AKP'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10.00 itibariyle başladı.
İLK TUR SONUÇLARI
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde AKP'li üye 19, CHP’li üye 18 oy aldı.
Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.
İKİNCİ TUR SONUÇLARI
Bayrampaşa Belediye Başkanvekili ikinci tur seçimlerinde AKP'li üye 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.
Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.
26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi.
ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI
AKP'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18 oy aldı. AKP’nin adayı İbrahim Akın’a 1 oy geçersiz sayıldı.
20 oy salt çoğunluk sağlanamadığından dördüncü tura geçildi.
Dördüncü turda en çok oyu alan Belediye Başkanvekili seçilecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AKP 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.
Seçim öncesinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.