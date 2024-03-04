Son dakika... BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
Son dakika haberi... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Destici yara almadan kurtulurken şoförü ise hafif şekilde yaralandı.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.
Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.
Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı