Son Dakika... Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması: Sevk yazısı ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:58

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün örgütsel bir faaliyeti olduğu değerlendirilen "kent uzlaşısı" kapsamında belediyelere sızdırıldığı ve terör örgütünün altyapılanması olan HDK mensubu oldukları iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyesi 10 kişi, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 YILLIK HTS VERİLERİ İNCELENDİ

Savcılığın, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şüpheliler hakkındaki sevk yazısı ortaya çıktı.

Sevk yazısında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, 31 Ocak 2015 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki HTS verilerinin incelendiği, adli kaydı bulunan 313 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, 6 şahsın 'aranıyor' kaydının olduğu, 8 şahsın ise cezaevinde bulunduğu, soruşturmanın diğer şüphelilerinden olan Bülent Kayğun, Livan Gür, Nesimi Aday ve Turabi Şen ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Yazıda, Cemalettin Yüksel'in ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından hakkında PKK/KCK üyeliği suçundan soruşturma yürütülen İrşan Onğun isimli şahsın el konulan cep telefonu üzerine yapılan incelemelerde "HDP 1. Bölge İlçeler" isimli WhatsApp grubunda katılımcı olarak bulunduğu ve bu grupta örgütsel paylaşımlar yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

"HDK İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTERDİ"

Sevk yazısında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise, PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasal alan yapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği, örgütün "kent uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaya başladığı anlatıldı. Savcılık, şüpheli Livan Gür'ün 31 Ocak 2015 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasındaki HTS verilerinin incelenmesinde adli kaydı bulunan 52 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahıslardan ikisi hakkında 'aranıyor' kaydı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un da PKK/KCK'nın siyasal alan yapılanması olan HDK içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı sevk yazısında, Kaygun'un "kent uzlaşısı" kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye meclis üyesi olarak görev yapmaya başladığı, 31 Ocak 2015 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında olan telefon görüşmelerine ilişkin HTS verilerinin incelenmesinde 223 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, bunlardan 10'u hakkında 'aranıyor' kaydı olduğu, 1 şahsın cezaevinde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

KIZI DAĞDA AKRABASI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül hakkındaki yazıda savcılık, şüpheli Gül'ün HDK adına İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve 131 şahısla telefon kaydının bulunduğunu, şahıslardan 11'inin adli kaydı bulunduğu, 11'inin 'aranan' kaydı olduğunu, 5'inin ise cezaevinde bulunduğunun belirlendiğini kaydetti. Sevk yazısında ayrıca şüpheli Elif Gül'ün, kızı "Roza Dersim" kod isimli Dilan Gül ile PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı olarak değerlendirilen yerde 1-2 Kasım 2014'te çekilmiş olan fotoğraflarının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Elif Gül'ün ayrıca Şırnak-Habur sınır kapısından giriş-çıkış kaydının da bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Gül'ün, PKK/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler olarak adlandırılan TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) isimli yapılanmasının sorumlularından olduğu bilinen İshak Özçaktu isimli "Erhan Porsibi" kod isimli kırmızı kategoride aranan örgüt mensubu ile 4 Kasım 2012'de çekilen görüntüsünün olduğu kaydedildi.

ADLİ KAYDI BULUNAN ŞAHISLARLA YOĞUN İLETİŞİM

Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan'ın adli kaydı bulunan 61 şahısla, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday'ın 376 şahısla, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe'nin 336 şahısla, Beyoğlu ilçe Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in 474 şahısla, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir'in 223 şahıslar irtibatta bulunduklarının tespit edildiği sevk yazısında belirtildi.