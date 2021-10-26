Son dakika... Benzine bir zam daha!
Son dakika gelişmesi... Bugün 00.00'da zamlanan benzin fiyatları için bir zam kararı daha alındı.
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.
NTV'nin haberine göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.
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