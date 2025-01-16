Son Dakika... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor
Son dakika haberi... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesini veriyor.
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın adliyede ifade verdiği bildirildi.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Menzil cemaatinde kriz sürüyor
- RTÜK'ten programa inceleme!
- İktidar hesaplaşmasına yolsuzluk bahanesi
- SGK borçları için yeni gelişme!
- Birinci parti şaşırttı!
- İfadeler işlemleri sürüyor
- Bilgi vermeyenlere hapis cezası!
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!