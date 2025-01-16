Son Dakika... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor

Son dakika haberi... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifadesini veriyor.

Son Dakika... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade veriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:00

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın adliyede ifade verdiği bildirildi. 

AYRINTILAR GELECEK... 


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