Son dakika... Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberi... İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 08:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.


İlgili Haberler

Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı dalgası!

Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı dalgası!
Son dakika... Beşiktaş Belediyesi başkan vekili Ömer Rasim Şişman oldu!

Son dakika... Beşiktaş Belediyesi başkan vekili Ömer Rasim Şişman oldu!
Gündem Beşiktaş Belediyesi! Özgür Özel, PM üyeleri ile İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi

Gündem Beşiktaş Belediyesi! Özgür Özel, PM üyeleri ile İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler