Son dakika... Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildi!
Son dakika haberi... İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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