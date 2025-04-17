Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltı dalgası!
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında fesat karıştırıldığı belirtilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer aldığı iddiasıyla aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin gözaltına alınmasına karar verildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 nolu soruşturma kapsamında;
Suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama, el koyma işlemlerinin yapılmasına, şüpheli şahısların gözaltına alınmasına karar verilmiştir."
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