Gündem Beşiktaş Belediyesi! Özgür Özel, PM üyeleri ile İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili gelişmeleri ele almak üzere CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda Parti Meclisi (PM) üyeleri ile bir araya geldi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki toplantıları devam ediyor.
Önceki gün MYK’yı olağanüstü toplantıya çağıran Özel, dün de milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapmıştı.
Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün de PM üyeleri ile bir araya geldi.
Etiketler: #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #rıza akpolat
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