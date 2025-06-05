Son Dakika... Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu!

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de görülecek.
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CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de görülecek.