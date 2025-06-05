Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu!

Son Dakika... Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu!

5.06.2025 15:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi. İlk duruşma 2 Eylül'de görülecek.

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül'de görülecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #belediye #Beykoz