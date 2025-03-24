Son Dakika... Beyoğlu'nda tarihi pasajda yangın
Son dakika haberi.. Beyoğlu'nda, tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'nın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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