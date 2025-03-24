Son Dakika... Beyoğlu'nda tarihi pasajda yangın

Son dakika haberi.. Beyoğlu'nda, tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Son Dakika... Beyoğlu'nda tarihi pasajda yangın
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:56

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'nın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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