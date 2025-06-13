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Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var!

Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var!

13.06.2025 10:00:00
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AA
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Son dakika... Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var!

Bingöl'de yolcu otobüsü, köprüdeki refüje çarparak devrildi. Sürücü ile iki yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde M.A. (45) idaresindeki 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 AĞIR YARALI

Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı.

Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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