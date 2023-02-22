Son Dakika: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:22
Son Dakika: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4,4, derinliğini ise 9,08 kilometre olarak açıklandı. 


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