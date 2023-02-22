Son Dakika: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Bingöl'ün Genç ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4,4, derinliğini ise 9,08 kilometre olarak açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Evlatla evliliğe iptal kararı