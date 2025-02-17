Son dakika... Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı: Şube başkanı, genel sekreteri öldürdü!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:32

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:18

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Ankara'daki binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SALDIRIDAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENEL SEKRETER ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Atar, "Acımız çok büyük , bugün Ankara’da Sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir" dedi.