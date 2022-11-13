Son dakika... Bitlis'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bitlis Ahlat'ta saat 15.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bitlis, bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi saat 15.58'de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 5.0 km olarak paylaşıldı.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- MHP Diyarbakır'da atama isyanı: Topluca istifa ettiler