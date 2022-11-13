Son dakika... Bitlis'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bitlis Ahlat'ta saat 15.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 16:10
Son dakika... Bitlis'te 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bitlis, bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi saat 15.58'de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 5.0 km olarak paylaşıldı. 


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