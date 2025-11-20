Son Dakika... Böcek ailesi soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı!

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile yurt dışına çıkış yasağı verilen otel çalışanı R.B. hakkındaki karara itiraz edildi.

Hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla sevk edilen 4 kişi dün akşam tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 8’e yükseldi.