Son Dakika... Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedenleri belli oldu

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama yaptı:

"Kamuoyunda zehirlenme vakası olarak bilinen olayla ilgili olarak ölen ailenin böcek ilacı zehirlenmesi sonucu vefat ettiği adli tip raporuyla kesinleşmiştir kamuoyunun bilgisine duyurulur”

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış ve 10 kişi ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler şu şekilde: Midyeci Y.D., Lokumcu F.T., Kokoreççi E.E, Kafe işletmecisi F.M.O., İlaçlama şirketinin sahibi Z.K., İlaçlama şirketi çalışanı D.C., İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K., Resepsiyonist M.U.D.C., Otel sahibi H.O., Resepsiyonist R.B.