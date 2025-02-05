Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki facia ile ilgili yeni gelişme
Son dakika haberi... Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi'nin iki yöneticisi gözaltına alındı.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.
19 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.
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