Son Dakika... Bolu'da deprem! İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanları art arda uyardı, büyüklüğünü açıkladı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:43

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:11

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.55'teki depremin derinliği 8,13 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem bilimcilerden art arda değerlendirmeler geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede daha büyük bir deprem olmasını beklemediğini söyleyen Tüysüz, "İstanbul ile hiç alakası olmayan bir deprem. Başka bir depremi tetiklemesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Tüysüz şunları söyledi:

"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu değil. Ona paralel kuzeyde küçük kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Çok hissedildiğine göre sığ bir deprem. Hemen arkasından gelişen bir tane daha deprem oldu. 1,9 ve 1,8. Panik oluşturabilecek bir deprem değil. Orada büyük deprem oluşturabilecek bir fay yok. Küçük kırıklar var. Bolu Elmalı civarında daha önce kırılmamış bir fay var. Önce burada olduğunu düşündüm ama değil. Bu daha kuzeyde."

Depremin ardından tv100'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Ercan, bölgenin 6,4 büyüklüğünde bir depreme gebe olduğunu söyledi.

"GERGİNLİK BİRİKİYOR"

Bolu'nun bağlı olduğu fayın kırılmasını beklediklerini dile getiren Ercan, "Deprem sırası Doğu'ya doğru kayarsa, Bolu'nun bulunduğu kesim yeni bir deprem üretirse eğer bu sürpriz olmaz. Düzce depreminin üretmediği bir deprem açığı vardır. Bununda 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin diken üstünde olduğunu anımsatan Ercan, Bolu'da gerçekleşen 4,8 büyüklüğündeki depremin o bölgede bir gerginlik biriktirmekte olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bolu'daki depremin yıkıcı olmadığını sözlerine ekleyen Ercan; şöyle devam etti:

"Bolu 6,4'lük bir depreme gebedir. Ama elimizde her an olabilir diye bilimsel bir bilgi yok."

"24 YILDIR SÜREN BİR GARİP SESSİZLİĞİ VAR"

Bolu'daki depremi Haber Global'de değerlendiren Deprem Bilimci Prof. Dr. Bülent Oruç, "Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu unutuyoruz. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu'na göre çok daha fazla kayma hızı olan, çok daha hızlı deforme olan, çok daha fazla yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan fay zonu olmasıdır. Bakın Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 500 yıldır birikin Kahramanmaraş Türkoğlu sismik boşluk bölgesinin bu enerjiyi boşaltmasıyla birlikte 7.7'nin, 7.6'nın ve sonrasında 6.4'lerin oluştuğunu söylemiştik ya ama bu Kuzey Anadolu Fay Zonu böyle 500 yıl beklemiyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun 83 yılda çok sayıda yıkıcı deprem ürettiğini belirten Oruç, "Kuzey Anadolu Fay Zonu 1999'dan bu yana 24 yıldır süren bir garip sessizliği var. Bunu atlamayalım. Nerede olacak, nasıl olacak, hangi büyüklükte olacak, hangi zamanda olacak ne olur bu soruları sormasın vatandaşlarımız. Çünkü henüz sismoloji bilimi böyle mutlak zaman bilgisi vermek zorunda değil" dedi.