Son Dakika: Bolu'daki deprem sonrası Düzce'de eğitime ara verildi
Son dakika haberi... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, "Okullarda eğitime bugünlük ara verildi" dedi.
Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem, İstanbul, Ankara, Düzce ve Sakarya'da da hissedildi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" diye konuştu.
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