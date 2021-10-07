Son Dakika... Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı!
Son Dakika... Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak için bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.
Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil-ray'den geçirilerek kontrol ediliyor.
Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.
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