Son Dakika: Buca'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü İzmir Buca olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
4.9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'de bugün saat 16.26'da bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Buca, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Gaziemir, büyüklüğü ise 3.6 olarak bildirdi.
Sarsıntıyı yaşayan İzmirliler panik yaşarken, bazı yurttaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.
İzmir'de dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ve korkudan balkondan atlayan toplam 2 kişi hayatını kaybetmişti.
VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Köşger, "Saat 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9,9 km derinliğinde artçı bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, "Buca'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiye zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi. Geçmiş olsun İzmir’im" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!