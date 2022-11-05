Son Dakika: Buca'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:38

4.9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'de bugün saat 16.26'da bir sarsıntı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Buca, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Gaziemir, büyüklüğü ise 3.6 olarak bildirdi.

Sarsıntıyı yaşayan İzmirliler panik yaşarken, bazı yurttaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.



İzmir'de dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ve korkudan balkondan atlayan toplam 2 kişi hayatını kaybetmişti.

VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Köşger, "Saat 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9,9 km derinliğinde artçı bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, "Buca'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiye zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi. Geçmiş olsun İzmir’im" açıklamasında bulundu.