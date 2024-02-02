Son Dakika... Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye tahliye kararı!
Son dakika gelişmesi... Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar, tahliye edildi.
Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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