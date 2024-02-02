Son Dakika... Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye tahliye kararı!

Son dakika gelişmesi... Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar, tahliye edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:42
Son Dakika... Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye tahliye kararı!
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Bursa'da, yeğeni  Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle  yargılandığı davada  tahliye kararı çıktı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.


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