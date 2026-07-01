Son Dakika... Büyükada'daki plajda çıkan yangın ormana sıçradı: 4 kişi hastanelik oldu, yangın kontrol altında!

İstanbul Büyükada'daki Viranbağ Plajı’nda yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ORMANA SIÇRADI, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının büyüyerek ormana sıçradığı bildirildi. Öte yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

ADALAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.