Son dakika... Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:48

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi.

Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 GÖZALTI!

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.