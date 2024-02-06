Son Dakika: Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı... Bakan Yerlikaya: 'Saldırganlar DHKP/C'li'
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" dedi.
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Saldırıda 3’ü polis 6 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi de etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saldırganların DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını duyurdu.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale…
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