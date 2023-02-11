Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 22 bin 327'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralandığı açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 327'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.37'de yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şu ana kadar 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 278 insanımız yaralandı."
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