Son Dakika... Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı

8.08.2025 16:58:00
ANKA
Çanakkale Merkez'de çıkan orman yangınının yayılması sonucu Çanakkale Hava Limanı tedbiren uçuşlara kapatıldı.

Çanakkale Merkez ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Yangının büyümesiyle havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangına ilişkin bilgi veren Çanakkale Valisi Toraman, şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durumun olmadığını, yangının çıktığı Sarıcaeli köyündeki bir özel yaşlı bakım merkezinin tahliye edildiğini bildirdi. 

BOĞAZ KAPATILDI, HAVALİMANI UÇUŞLARI DURDU

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı, bölgedeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü tahliye edildi.  Son edinilen bilgiye göre Çanakkale Havalimanı yangına tedbiren trafiğe kapatıldı. 

