Son dakika: Çavuşoğlu, Ermenistan'ı uyardı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:16

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz. Gıda kirizinin çözümünde Ukrayna tahılının ihracatı için İstanbul mutabakatı küresel diplomasimizin vitrini oldu. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişe dur diyebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan mevzilerine ateş açmasına ilişkin "Ermenistan'ı tekrar uyarıyoruz" dedi.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün misarısı "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.

Girişimci ve insani dış politikamızla kalıcı barışa hizmet edecek bir diplomasi için çözümler üretmek gerekiyor. Gücümüzü iyilikten yana kullanabilmeliyiz. Bu vizyona ihtiyaç var, dünya yeni çalkantıların arifesinde. Dünya huzursuz. Kalkınmanın önüne set çekilen bir ortamdayız. Büyük güçler kafa tokuşturuyor. Bunların nedeninde çok çeşitli etkenler aranabilir.

"Tarihin akışı Türkiye’nin dostluğunu öğretti"

Tek başına başardıklarımızı AB ile yapıyor olsaydık AB tüm dünyada küresel aktör olurdu. Ukrayna krizi türkiyenin değerini yeniden gözler önüne serdi. Tarihin akışı Türkiye’nin dostluğunu öğretti.Türkiye mecburen faal. Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir. Türkiye, doğal ve güçlü bir ortaktır.

"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var. 360 derece bakışla çevremizdeki her bölgede sürdürülebilir barış lisanıyla devam etmeyi diliyoruz.

GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girme girişimi asla kabul edilemez. İsrail'i şiddetle kınıyor, dün gece ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz."

EGE'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz politikamızı uluslararası hukuka, hakkaniyet ilkesine uygun şekilde taviz vermeden sürdürüyoruz. Ege'de ise birbirinden bağlantılı sorunların bütüncül şekilde ele alınmasını kapsamlı, kalıcı ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz. Ancak Yunanistan sorunları çözecek iradeyi oluşturamuyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüsü bulunan kıyılarımızda bırakın Adalar'ın silahlandırıldığını başta BM olmak üzere muhattaplarımıza anlattık, izah ettik. Ülkemizin güvenliği bakımında kritik önemi bu konunun üzerine gitmeyi devam edeceğiz.